За словами міністра енергетики України, в них є набір технічних рішень, щоб система працювала стабільно. Ба більше, він сказав, якою може бути ситуація зі світлом до кінця опалювального сезону.

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Чи можливий блекаут в Україні

Герман Галущенко розповів, що наша енергосистема протягом майже 3 місяців працює під постійними систематичними обстрілами.

Блекаут в Україні можливий теоретично, проте енергосистема постійно доводить свою стійкість впродовж майже трьох місяців масованих атак,

– заявив міністр.

Додав, що він впевнений – система втримається й надалі при подальших ймовірних атаках ворога. Зокрема, розповів, які напрацювання вже є для її стабільної роботи. Мовиться про:

технічні рішення, які мають забезпечити стабільність роботи енергосистеми: як генерації, так і передачі електрики;

низку рішень як з точки зору фізичного захисту енергооб'єктів, так і технічного балансування системи. Вони вже доводять свою ефективність.

Проте міністр пояснив, що до кінця опалювального сезону людям слід розраховувати на те, що діятимуть графіки обмеження електропостачання. Причина – значні ушкодження як генерації, так і систем передачі світла.

Над якими графіками працюють в міністерстві

Основна наша мета – зробити, щоб відключення були плановими й прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключено електроенергію, а оператори систем розподілу – дотримувались графіків відключень,

– запевнив Герман Галущенко.

Він підтвердив, що наразі є порушення з боку операторів систем розподілу. Проте пообіцяв, що дані про них будуть публічними. Наразі ж вживають заходів, щоб світло подавали людям справедливо за графіками.

Міністр запевнив, що дотримання графіків моніторять Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Держенергонагляд, Служба безпеки України.

Ситуація в енергосистемі України: коротко