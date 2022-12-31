Очільник Міненерго України Герман Галущенко сказав, що завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам 31 грудня вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України.

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У передноворічний вечір енергетики працюють нон-стоп

Після відбою повітряної тривоги 31 грудня енергетики працюють нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання у тих районах, куди поцілили окупанти.

Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом,

– сказав Галущенко.

У Новий рік енергетична система залишається стабільною

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що сьогодні окупанти атакували не лише енергетичну, а й цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країни. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені.

Росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі. Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак. Сили ППО — це герої та справжній щит нашого неба. Дякуємо їм,

– сказав прем'єр.

Він наголосив, що Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету.

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