Очільник Міненерго України Герман Галущенко сказав, що завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам 31 грудня вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України.
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У передноворічний вечір енергетики працюють нон-стоп
Після відбою повітряної тривоги 31 грудня енергетики працюють нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання у тих районах, куди поцілили окупанти.
Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом,
– сказав Галущенко.
У Новий рік енергетична система залишається стабільною
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що сьогодні окупанти атакували не лише енергетичну, а й цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країни. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені.
Росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі. Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак. Сили ППО — це герої та справжній щит нашого неба. Дякуємо їм,
– сказав прем'єр.
Він наголосив, що Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету.
Що відомо про ракетний обстріл України 31 грудня
- 31 грудня росіяни випустили по Україні понад 20 крилатих ракет, сили ППО збили 12 з них.
- У Києві загинув літній чоловік. Також під час таки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Загалом внаслідок ракетного обстрілу зафіксовано 20 поранених, 14 з яких госпіталізували.
- Також окупанти завдали удару по Хмельницькому. Поранень зазнали 8 людей. 22-річна дівчина у важкому стані.
- Крім цього, ворожі ракети вдарили по Запоріжжю. Поранено 4 людей, серед яких – дівчинка 2008 року народження. Дитина зараз перебуває у реанімації.
- Чергової терористичної атаки зазнав і Миколаїв. Поранень зазнали 6 людей, 3 з яких госпіталізували до лікарні.