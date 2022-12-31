Вісім постраждалих внаслідок ракетного обстрілу ушпиталили. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій, інформує 24 канал.

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Окупанти влучили у військовий об'єкт

Сьогодні під час ракетного удару відбулося влучання у військовий об'єкт в місті Хмельницькому. Пошкоджена техніка,

– розповів Гамалій.

Також він повідомив, що є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків та складські приміщення. Також від терористичної атаки росіян постраждали цивільні. Частині людей медики надали допомогу на місці та відправили додому.

Наразі госпіталізовано 8 цивільних осіб. Наймолодшій постраждалій – 19 років. Дівчина (22 роки) - у важкому стані,

– зазначив очільник ОВА.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин уточнив, що наразі медики борються за життя двох постраждалих. Також він розповів, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дитячий садочок, промислові, комерційні об'єкти та магазини. А ще – комунальну інфраструктуру.

На місці вибухів обгоріли будинки та автомобілі. Також пошкоджено лінії електропередач, тому у частині міста перебої зі світлом.

Коли ти бачиш автівку, звичайну легкову автівку, в якій їхала сім'я з друзями з ринку продуктового. Закупилися фруктами, овочами, подарунками. Ця автівка розбита і ці фрукти валяються розкидані по автівці. Поруч з автівкою калюжа крові, на сидінні лежить шапка жіноча з двома дірками від уламків… Це жах насправді. І це тільки доводить ще раз, що ця російська нечисть має бути знищена, має бути вигнана з нашої святої української землі,

– підкреслив Олександр Симчишин.

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