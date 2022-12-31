Дівчинка-підліток наразі перебуває у важкому стані. Загалом внаслідок масованої росіїйської атаки на Запоріжжі отримали поранення 4 людей.

Читайте також Внаслідок удару по Києву щонайменше одна людина загинула, ще 20 – постраждали

Що відомо про терористичну атаку окупантів

Окупанти масовано атакували Запоріжжя ракетами близько 14 години. Від дій терористів вкотре постраждали цивільні.

Внаслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна), та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації. Загрози життю іншим постраждалим немає,

– повідомив очільник ОВА Олександр Старух.

Зруйновано приватні будинки

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що в одному з районів міста повністю зруйновано приватний будинок. Ще чотири – напівцілі, втім, мають дуже сильні руйнування стін та дахів. Окрім того, пошкоджено близько 20 будинків. У них вибиті вікна та частково ушкоджена покрівля.

Комунальники вже зробили усі необхідні заміри ушкоджених будинків і завтра приступлять до відновлювальних робіт. Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80,

– підкреслив Куртєв.

Читайте також Хмельницький атакували ворожі ракети: є поранені

Наслідки російської атаки по Запоріжжі / Фото з телеграму Олександра Старуха

На Запоріжжі частково зникло світло

Куртєв зазначив, що у двох кварталах, в районі яких був приліт, наразі немає світла. Однак, енергетики намагаються якнайшвидше його відновити.

Зверніть увагу! За словами посадовця, на місці вибухів цілодобово чергуватиме комунальний автобус. У ньому люди зможуть отримати необхідну допомогу. Також у районі розгорнули Пункт незламності.

Росія – країна-терорист. Тримаймося,

– підкреслив Куртєв.

Коротко про наслідки масованої російської атаки 31 грудня