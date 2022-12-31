Дівчинка-підліток наразі перебуває у важкому стані. Загалом внаслідок масованої росіїйської атаки на Запоріжжі отримали поранення 4 людей.
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Що відомо про терористичну атаку окупантів
Окупанти масовано атакували Запоріжжя ракетами близько 14 години. Від дій терористів вкотре постраждали цивільні.
Внаслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна), та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації. Загрози життю іншим постраждалим немає,
– повідомив очільник ОВА Олександр Старух.
Зруйновано приватні будинки
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що в одному з районів міста повністю зруйновано приватний будинок. Ще чотири – напівцілі, втім, мають дуже сильні руйнування стін та дахів. Окрім того, пошкоджено близько 20 будинків. У них вибиті вікна та частково ушкоджена покрівля.
Комунальники вже зробили усі необхідні заміри ушкоджених будинків і завтра приступлять до відновлювальних робіт. Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80,
– підкреслив Куртєв.
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Наслідки російської атаки по Запоріжжі / Фото з телеграму Олександра Старуха
На Запоріжжі частково зникло світло
Куртєв зазначив, що у двох кварталах, в районі яких був приліт, наразі немає світла. Однак, енергетики намагаються якнайшвидше його відновити.
Росія – країна-терорист. Тримаймося,
– підкреслив Куртєв.
Коротко про наслідки масованої російської атаки 31 грудня
- У суботу, 31 грудня, російські загарбники обстріляли Україну ракетами. Загалом росіяни запустили понад 20 снарядів. Наші сили ППО знищили 12 ворожих ракет на Київщині, Житомирщині та Хмельниччині.
- На жаль, без жертв не минулося. Внаслідок влучань у Хмельницькому щонайменше 7 людей постраждали. Троє з них, зокрема чоловік та 2 жінки, – у тяжкому стані.
- У столиці щонайменше одна людина загинула, ще 20 отримали поранення. У Печерському районі внаслідок російських обстрілів отримав поранення журналіст з Японії. Його ушпиталили.
- У Голосіївському районі Києва пошкоджено господарську споруду та автомобіль. Постраждалих немає. У Солом'янському – пошкоджено приватний житловий будинок та готель.