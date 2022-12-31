Девочка-подросток находится в тяжелом состоянии. Всего в результате массированной российской атаки по Запорожью получили ранения 4 человека.
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Что известно о террористической атаке оккупантов
Оккупанты массированно атаковали Запорожье ракетами около 14 часов. От действий террористов в очередной раз пострадали гражданские.
В результате взрыва ранения получили: 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна), и ребенок. Девочка 2008 года находится в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет,
– сообщил глава ОВА Александр Старух.
Разрушены частные дома
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что в одном из районов города полностью разрушен частный дом. Еще четыре – полуцелые, впрочем, имеют очень сильные разрушения стен и крыш. Кроме того, повреждено около 20 домов. У них выбиты окна и частично повреждена кровля.
Коммунальщики уже сделали все необходимые замеры поврежденных домов и завтра приступят к восстановительным работам. Если ваш дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80,
– подчеркнул Куртев.
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Последствия российской атаки по Запорожье / Фото с телеграммы Александра Старуха
На Запорожье частично исчез свет
Куртев отметил, что в двух кварталах, в районе которых был прилет, пока нет света. Однако энергетики пытаются как можно быстрее его восстановить.
Россия – страна-террорист. Держимся,
– подчеркнул Куртев.
Кратко о последствиях массированной российской атаки 31 декабря
- В субботу, 31 декабря, российские захватчики обстреляли Украину ракетами. Россияне запустили более 20 снарядов. Наши силы ПВО уничтожили 12 вражеских ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.
- К сожалению, без жертв не обошлось. В результате попаданий в Хмельницком по меньшей мере 7 человек пострадали. Трое из них, в том числе мужчина и 2 женщины, – в тяжелом состоянии.
- В столице один человек погиб, еще 20 получили ранения. В Печерском районе в результате российских обстрелов получил ранение журналист из Японии. Его госпитализировали.
- В Голосеевском районе Киева повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль. Пострадавших нет. В Соломенском – поврежден частный жилой дом и гостиница.