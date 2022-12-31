Восемь пострадавших в результате ракетного обстрела госпитализировали. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, информирует 24 канал.

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Оккупанты попали в военный объект

Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в Хмельницком. Поврежденная техника,

– рассказал Гамалий.

Также он сообщил, что есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов и складские помещения. Также от террористической атаки россиян пострадали гражданские. Части людей медики оказали помощь на месте и отправили домой.

В настоящее время госпитализированы 8 гражданских. Самой молодой пострадавшей – 19 лет. Девушка (22 года) – в тяжелом состоянии,

– отметил глава ОВА.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что медики борются за жизнь двух пострадавших. Также он рассказал, что в результате вражеских обстрелов поврежден детский сад, промышленные, коммерческие объекты и магазины. А еще – коммунальная инфраструктура.

На месте взрывов обгорели дома и автомобили. Также повреждены линии электропередачи, поэтому в части города перебои со светом.

Когда ты видишь автомобиль, обычный легковой автомобиль, в котором ехала семья с друзьями с рынка продуктового. Закупились фруктами, овощами, подарками. Этот автомобиль разбит и эти фрукты валяются разбросаны по автомобилю. Рядом с машиной лужа крови, на сиденье лежит женская шапка с двумя дырками от обломков… Это ужас на самом деле. И это только доказывает еще раз, что эта российская нечисть должна быть уничтожена, должна быть изгнана с нашей святой украинской земли,

– подчеркнул Александр Симчишин.

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