Восемь пострадавших в результате ракетного обстрела госпитализировали. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, информирует 24 канал.
Читайте также Во время массированного удара ракеты полетели и в Запорожье: девушка-подросток – в тяжелом состоянии
Оккупанты попали в военный объект
Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в Хмельницком. Поврежденная техника,
– рассказал Гамалий.
Также он сообщил, что есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов и складские помещения. Также от террористической атаки россиян пострадали гражданские. Части людей медики оказали помощь на месте и отправили домой.
В настоящее время госпитализированы 8 гражданских. Самой молодой пострадавшей – 19 лет. Девушка (22 года) – в тяжелом состоянии,
– отметил глава ОВА.
Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что медики борются за жизнь двух пострадавших. Также он рассказал, что в результате вражеских обстрелов поврежден детский сад, промышленные, коммерческие объекты и магазины. А еще – коммунальная инфраструктура.
На месте взрывов обгорели дома и автомобили. Также повреждены линии электропередачи, поэтому в части города перебои со светом.
Когда ты видишь автомобиль, обычный легковой автомобиль, в котором ехала семья с друзьями с рынка продуктового. Закупились фруктами, овощами, подарками. Этот автомобиль разбит и эти фрукты валяются разбросаны по автомобилю. Рядом с машиной лужа крови, на сиденье лежит женская шапка с двумя дырками от обломков… Это ужас на самом деле. И это только доказывает еще раз, что эта российская нечисть должна быть уничтожена, должна быть изгнана с нашей святой украинской земли,
– подчеркнул Александр Симчишин.
Коротко о массированной ракетной атаке 31 декабря
- В субботу, 31 декабря, российские захватчики обстреляли Украину ракетами. В общей сложности россияне запустили более 20 снарядов. Наши силы ПВО уничтожили 12 вражеских ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.
- В столице по меньшей мере один человек погиб, еще 20 получили ранения. В Печерском районе в результате российских обстрелов получил ранение журналист из Японии. Его госпитализировали.
- Оккупанты обстреляли ракетами и Запорожье. 4 человека получили ранения. В частности, и 14-летняя девочка-подросток. Она в тяжелом состоянии.