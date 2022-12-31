Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сказал, что благодаря отличной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям 31 декабря удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины.

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В предновогодний вечер энергетики работают нон-стоп

После отбоя воздушной тревоги 31 декабря энергетики работают нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения в тех районах, куда попали оккупанты.

Это самые сложные Рождественские праздники и Новый год за всю историю независимой Украины. Враг пытается сломить нас любым способом. Однако, несмотря на планы агрессора, украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом.
– сказал Галущенко.

В Новый год энергетическая система остается стабильной

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что сегодня оккупанты атаковали не только энергетическую, но и гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые.

Россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак. Силы ПВО – это герои и настоящий щит нашего неба. Спасибо им,
– сказал премьер.

Он подчеркнул, что Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету.

Что известно о ракетных обстрелах Украины 31 декабря

  • 31 декабря россияне выпустили по Украине более 20 крылатых ракет, силы ПВО сбили 12 из них.
  • В Киеве погиб пожилой мужчина. Также во время на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Всего в результате ракетных обстрелов зафиксировано 20 раненых, 14 из которых госпитализированы.
  • Также оккупанты нанесли удара по Хмельницкому. Ранения получили 8 человек. 22-летняя девушка в тяжелом состоянии.
  • Кроме этого, вражеские ракеты ударили по Запорожью. Ранены 4 человека, среди которых – девочка 2008 года рождения. Ребенок сейчас находится в реанимации.
  • Очередной террористической атаки подвергся и Николаев. Ранения получили 6 человек, 3 из которых госпитализировали в больницу.