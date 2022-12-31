К сожалению, в результате ракетных обстрелов есть и разрушения, и погибшие. Поэтому в Офисе Генпрокурора начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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Разрушения Киева в результате ракетной атаки
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в результате ракетных обстрелов были повреждены:
- две гостиницы,
- жилые дома,
- здания двух школ,
- детский сад,
- частные домохозяйства,
- автомобили горожан,
- дворец "Украина",
- прилегающие к местам попадания дома.
Произошло это в четырех районах столицы. Сейчас на местах происшествия работают следственно-оперативные группы.
Также по предварительным данным, в результате ракетных обстрелов погиб пожилой мужчина, а более 20 человек, в том числе журналист-фотограф из Японии получили травмы. К сожалению, состояние некоторых пострадавших тяжелое, поэтому по данным мэра Киева, 14 человек госпитализированы.
Отметим, что информация о жертвах и пострадавших не окончательная и уточняется.
Последствия ракетных обстрелов Киева 31 декабря / Фото из местных телеграм-каналов
Над Киевом уничтожили 7 ракет
По данным КМВА в районе Киева защитники Украины уничтожили 7 воздушных целей. Именно в результате падения обломков есть повреждения в столице.
Кроме ракет, страна-террористка запустила также и беспилотники "Орлан".
В районе воздушного пространства Киева работают разведывательные БПЛА врага. Работает наше ПВО,
– отметили в КМВА.
Что происходит в других городах Украины
- Заметим, что взрывы раздавались не только в столице Украины. Россия также нанесла ракетный удар по Николаеву, в результате чего были разрушены инфраструктурные объекты города, а также были пострадавшие.
- Атаковали россияне и Хмельницкую область. В результате попаданий в городе два человека пострадали.
- Также глава Житомирской ОВА Виталий Бунченко сообщил, что Воздушные силы успешно отработали на территории области.