К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. К слову, ранее в британской разведке предупреждали, что захватчики захотят деморализовать украинцев на новогодние праздники.
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Как отреагировали в Минобороны
В ведомстве заверили, что с каждым новым ракетным ударом по гражданской инфраструктуре все больше украинцев убеждается в необходимости борьбы с полным крахом режима Путина.
Так какой же смысл российского ракетного террора? Они убивают, насилуют, грабят, уничтожают только потому, что такова их природа,
– говорится в сообщении.
Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк также прокомментировал предновогоднюю ракетную атаку по Украине. По его словам, для оккупантов не существует законов и обычаев ведения войны.
"Они думают, что одолят нас: если не на поле боя, то разрушив наши города. Но в этот, как и каждый следующий раз, они обречены на поражение. Потому что мы – несокрушимые. Потому что мы не прекратим бороться: пока не вернем себе каждый сантиметр нашей земли", – отметил Павлюк.
Он подтвердил, что большинство воздушных целей были сбиты авиацией и украинскими силами ПВО.
Отметим, что во временно оккупированном Крыму 31 декабря тоже было громко. Местные жители сообщали о звуки взрывов в Джанкое. Так называемая "власть" пока никак не комментирует инцидент и не называет причины взрывов.
Ракетная атака по Украине 31 декабря: что известно
- Сначала взрывы услышали в Киевской области. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО. Также глава призвал местных жителей находиться в укрытиях и не публиковать фото или видео с мест происшествия. Мэр Киева впоследствии подтвердил взрывы в городе.
- В Житомирской области ВСУ умело отработали по вражеским ракетам. Об этом рассказал глава местной ОВА Виталий Бунченко. Отметим, что до этого глава предупреждал о запуске "Калибров" из Каспийского моря. Около 14:00 местные сообщили о взрывах Хмельницкой и Запорожской областях.
- В Киеве раздалось более десятка взрывов. Один из них был слышен между жилыми домами в Соломенском районе столицы.
- В Краматорском горсовете в 14:19 сообщили о ракетном ударе по промышленной зоне города. По имеющимся данным, обошлось без жертв.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Запорожье враг повредил жилые дома при ударе. О масштабах разрушений и пострадавших пока не известно.
- Кроме того, враг попал в Хмельницкий. В результате обстрелов по меньшей мере 4 человека получили ранения.