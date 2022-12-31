К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. К слову, ранее в британской разведке предупреждали, что захватчики захотят деморализовать украинцев на новогодние праздники.

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Как отреагировали в Минобороны

В ведомстве заверили, что с каждым новым ракетным ударом по гражданской инфраструктуре все больше украинцев убеждается в необходимости борьбы с полным крахом режима Путина.

Так какой же смысл российского ракетного террора? Они убивают, насилуют, грабят, уничтожают только потому, что такова их природа,

– говорится в сообщении.

Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк также прокомментировал предновогоднюю ракетную атаку по Украине. По его словам, для оккупантов не существует законов и обычаев ведения войны.

"Они думают, что одолят нас: если не на поле боя, то разрушив наши города. Но в этот, как и каждый следующий раз, они обречены на поражение. Потому что мы – несокрушимые. Потому что мы не прекратим бороться: пока не вернем себе каждый сантиметр нашей земли", – отметил Павлюк.

Он подтвердил, что большинство воздушных целей были сбиты авиацией и украинскими силами ПВО.

Отметим, что во временно оккупированном Крыму 31 декабря тоже было громко. Местные жители сообщали о звуки взрывов в Джанкое. Так называемая "власть" пока никак не комментирует инцидент и не называет причины взрывов.

Ракетная атака по Украине 31 декабря: что известно