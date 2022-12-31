На жаль, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. До слова, раніше у британській розвідці попереджали, що загарбники захочуть деморалізувати українців на новорічні свята.

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Як відреагували в Міноборони

У відомстві запевнили, що з кожним новим ракетним ударом по цивільній інфраструктурі все більше українців переконуються у необхідності боротьби до повного краху режиму Путіна.

То який сенс російського ракетного терору? Вони вбивають, ґвалтують, грабують, нищать лише через те, що така їх природа,

– йдеться у повідомленні.

Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк також прокоментував передноворічну ракетну атаку по Україні. За його словами, для окупантів не існує законів та звичаїв ведення війни.

"Вони думають, що здолають нас: якщо не на полі бою, то зруйнувавши наші міста. Але цього, як і кожного наступного разу, вони приречені на поразку. Тому що ми – незламні. Тому що ми не припинимо боротись: поки не повернемо собі кожен сантиметр нашої землі", – зазначив Павлюк.

Він підтвердив, що більшість повітряних цілей було збито авіацією та українськими силами ППО.

Зазначимо, що в тимчасово окупованому Криму 31 грудня теж було гучно. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів у Джанкої. Так звана "влада" поки що ніяк не коментує інцидент і не називає причини вибухів.

Ракетна атака по Україні 31 грудня: що відомо