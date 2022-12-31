Місцеві жителі пишуть, що причиною вибухів, які чути в Джанкої, нібито є робота ППО. При цьому так звана "влада" поки що ніяк не коментує інцидент і не називає причини вибухів. Зазначимо, що вибухи в Криму пролунали під час масованої атаки України.

Увага Готуються: росіяни ставлять ППО над Москвою на свята, у Бєлгороді роздають карти укриттів

"Дубль два": у серпні Джанкой уже лихоманило

Телеграм-канали повідомили, що причиною вибухів може бути атака безпілотників на російську військову базу в районі села Майське.

Як повідомляють наші передплатники, українські безпілотники, ймовірно, атакували російську базу в районі села Майське та станції Азовська під Джанкоєм. Це дубль два – перша атака була 16 серпня, тоді вибухи та пожежа тривали майже добу,

– йдеться в повідомленні.