Таку ймовірність озвучила розвідка Великої Британії станом на 31 грудня. Розвідники нагадали, що хоч лише два дні тому російські війська здійснили масовану атаку по Україні, вони знову можуть атакувати.

Увага Відключення світла в Україні 31 грудня: графіки та перелік міст

Починаючи з жовтня, Росія загалом дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні 7 – 10 днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону,

– йдеться у звіті.

Водночас розвідувачі вважають реальною можливість того, що Росія "порушить цю схему" і завдасть чергового удару найближчими днями, "намагаючись підірвати моральний дух українського населення в період новорічних свят".

Зверніть увагу! Раніше розвідка Британії повідомила, що стратегія Росії зі знищення критичної інфраструктури України має не таку високу ефективність, як можна було очікувати, наприклад, на початку війни.

Не ігноруйте повітряну тривогу