Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Росія відновлює та поновлює парк авіаційної техніки.
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Масштаб наступної атаки залежить від кількості ракет у Росії
Ігнат зазначив, що для того, аби поставити до строю велику кількість Су-55 чи Су-57, окупантам потрібно багато часу. Натомість літаки Су-35 ворог випускає серійно.
Щодо нарощування сил для наступної атаки, то Ігнат наголосив, що все залежатиме від кількості наявних у Росії ракет.
Ми бачимо, що була досить тривала перерва – ворог готувався, накопичував ракети, тож маємо сьогодні таку масовану атаку. Сьогодні збито 54 крилаті ракети з 69. З тих ракет є такі, що не досяжні для нашої ППО. З ракет "Калібр", Х-101, Х-555 збито доволі непоганий відсоток. Можна відзначити сьогодні вчергове успішну роботу ППО,
– сказав він.
Речник нагадав, що після "бавовни" в Енгельсі росіяни перебазували свою стратегічну авіацію на інші аеродроми. Відповідно, це збільшує час підльоту літака стратегічної авіації.
"Такий літак, як Ту-95 потребує до себе певної уваги, злітно-посадкових смуг тощо. Все це просто збільшить час їхнього підльоту до районів пуску", – зазначив він.
За його словами, наступний ракетний удар може бути більшої кількості, ніж окупанти зробили сьогодні.
"Питання в тому, скільки вони готові на цей час витратити тих самих крилатих ракет. Носіїв у них достатньо", – резюмував Ігнат.
Росія масовано атакувала Україну: коротко
- Зранку 29 грудня Росія вже вдесяте масовано атакувала Україну. Вибухи лунали в різних регіонах України, адже ціллю росіян були об'єкти критичної інфраструктури.
- Загарбники атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Їх запускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря.
- Крилаті ракети "Калібр" росіяни запускали з кораблів у Чорному морі. Також було 6 пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, 2 пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.
- Крім того, окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об'єктах інфраструктури прифронтових міст. У Київській та Івано-Франківській областях росіяни влучили в житлові будинки. Крім того, окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Харкові та в Одеській області.