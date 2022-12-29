Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Россия восстанавливает и восстанавливает парк авиационной техники.
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Масштаб следующей атаки зависит от количества ракет в России
Игнат отметил, что для того чтобы поставить в строй большое количество Су-55 или Су-57 оккупантам нужно много времени. Вместо этого самолеты Су-35 враг выпускает серийно.
Относительно наращивания сил для последующей атаки Игнат подчеркнул, что все будет зависеть от количества имеющихся у России ракет.
Мы видим, что был достаточно длительный перерыв – враг готовился, накапливал ракеты, поэтому имеем сегодня такую массированную атаку. Сегодня сбиты 54 крылатые ракеты из 69. Из тех ракет есть недоступные для нашей ПВО. С ракет "Калибр", Х-101, Х-555 сбит довольно неплохой процент. Можно отметить сегодня очередную успешную работу ПВО,
– сказал он.
Спикер напомнил, что после "хлопка" в Энгельсе россияне перебазировали свою стратегическую авиацию на другие аэродромы. Соответственно это увеличивает время подлета самолета стратегической авиации.
"Такой самолет, как Ту-95, требует к себе определенного внимания, взлетно-посадочных полос и т.д. Все это просто увеличит время их подлета в районы пуска", – отметил он.
По его словам, следующий ракетный удар может быть большего количества, чем оккупанты совершили сегодня.
"Вопрос в том, сколько они готовы к этому времени потратить тех же крылатых ракет. Носителей у них достаточно", – резюмировал Игнат.
Россия массированно атаковала Украину: коротко
- Утром 29 декабря Россия уже в десятый раз массированно атаковала Украину. Взрывы раздавались в разных регионах Украины, ведь целью россиян были объекты критической инфраструктуры.
- Захватчики атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Их запускали из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгодонского района Ростовской области и северного района Каспийского моря.
- Крылатые ракеты "Калибр" россияне запускали с кораблей в Черном море. Также было 6 пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 2 пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.
- Кроме того, оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов. В Киевской и Ивано-Франковской областях россияне попали в жилые дома. Кроме того, оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Харькове и в Одесской области.