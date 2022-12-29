Противовоздушная оборона уничтожила 11 Shahed-131/136 еще ночью на восточном направлении. Зато утром началась новая ракетная атака.
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Какие ракеты запускали россияне
В общей сложности оккупанты выпустили 69 ракет. Силы и средства Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили 54 из них.
- Около 7:00 захватчики атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Их запускали из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгодонского района Ростовской области и северного района Каспийского моря.
- Запускали крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море.
- Также было 6 пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 2 пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.
- Кроме того, оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов.
Попадания и пострадавшие во время атаки
- В результате падения обломков ракеты в Киеве пострадали четыре человека, среди них – 14-летняя девочка. Всех госпитализировали.
- В Харьковской области он бил по объектам критической инфраструктуры. Сообщалось, что погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения.
- Одна из вражеских ракет также прилетела в дом Ивано-Франковской области . К счастью, ракета не взорвалась. Также в Прикарпатье было попадание в энергетический объект.
- "Прилеты" были также во Львовской и Одесской областях.