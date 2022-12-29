Противовоздушная оборона уничтожила 11 Shahed-131/136 еще ночью на восточном направлении. Зато утром началась новая ракетная атака.

К теме Массированная ракетная атака 29 декабря: происходило в городах

Какие ракеты запускали россияне

В общей сложности оккупанты выпустили 69 ракет. Силы и средства Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили 54 из них.

Около 7:00 захватчики атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Их запускали из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгодонского района Ростовской области и северного района Каспийского моря.

Запускали крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море.

Также было 6 пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 2 пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.

Кроме того, оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов.

Попадания и пострадавшие во время атаки