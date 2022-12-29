Про це під час традиційного вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він подякував бійцям Повітряних сил та українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку.

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Президент розповів, що 29 грудня українська ППО збила 54 ракети та 11 ударних дронів. Відзначилися воїни по всій Україні. Зеленський подякував усім нашим Повітряним командуванням – "Центр", "Південь", "Схід" і "Захід". А особливо бійцям 96-ї Київської, 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні були найбільшими.

На жаль, маємо й кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів. І я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії,

– зауважив глава держави.

Станом на цей вечір відключення електрики є в більшості областей України. Особливо складно:

на Київщині та у столиці,

на Львівщині,

в Одесі та області,

у Херсоні й області,

на Вінниччині,

на Закарпатті.

"Але це не порівняти з тим, що могло б бути, якби не наші героїчні зенітники й ППО. З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде", – додав Зеленський.

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