У Генштабі розповіли, що росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Також вони намагаються покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Цікаво Росіяни почали запускати по Україні Х-101, виготовлені наприкінці 2022 року, – ЗМІ

Що відбувалося на різних напрямках

На Куп'янському та Новопавлівському напрямках російські окупанти ведуть активну оборону. На Херсонському напрямку відбувається перегрупування ворожих військ на інші. Також росіяни підсилюються там підрозділами територіальних військ та ведуть позиційну оборону.

Зранку загарбники завдали масованого ракетного удару по території України. Вони випустили крилаті ракети повітряного та морського базування, а також зенітні керовані ракети до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в східних, центральних, західних і південних регіонах.

За уточненими даними, було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили 54 з них,

– повідомили у Генштабі.

Також, протягом дня, окупанти завдали 10 ракетних, 23 авіаційних ударів та здійснив 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах по лінії зіткнення.



Наші воїни стримують навалу росіян / Фото Генштабу ЗСУ

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація стабільна. Росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах. Проте ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

ситуація стабільна. Росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах. Проте ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Липівка і Грем'ячка Чернігівської області; Будки, Іскрисківщина і Запсілля Сумської області та Гур'їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

окупанти обстріляли райони населених пунктів Липівка і Грем'ячка Чернігівської області; Будки, Іскрисківщина і Запсілля Сумської області та Гур'їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них – Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова Харківської області та Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині.

вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них – Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова Харківської області та Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку ворог атакував понад 15 населених пунктів. Зокрема, Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області.

ворог атакував понад 15 населених пунктів. Зокрема, Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області. На Авдіївському напрямку ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Пречистівку та Вугледар Донецької області.

ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Пречистівку та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 35 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Білогір'я, Мала Токмачка і Малі Щербаки Запорізької області та Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велетенське на Херсонщині.



Росіяни продовжують обстрілювати українські міста / Фото Генштабу ЗСУ

Зауважте Над Енгельсом росіяни могли збити свій же Су-27, – росЗМІ

Втрати окупантів

Росіяни продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців приватних військових компаній. Зокрема, в Біловодську Старобільського району Луганської області продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК "Вагнер".

Окрім того, в місті Токмак на території так званого "військового шпиталю" лікують близько 120 поранених окупантів. У Донецьку ж загарбники організували вивезення медичного обладнання та медичних працівників з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя.

Внаслідок вогневого ураження підрозділами Сил оборони ворожих позицій в районі Бердянська Запорізької області 28 грудня ліквідували понад 50 окупантів. Українська авіація завдала:

12 ударів по районах зосередження загарбників,

удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Своєю чергою, українські ракетники та артилеристи за поточну добу уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів.



Сили оборони завдають загарбникам втрат / Фото Генштабу ЗСУ