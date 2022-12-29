В Енгельсі працювала славнозвісна російська ППО. У місті також лунала повітряна тривога.

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Росіяни могли збити в Енгельсі свій Су-27

У російських ЗМІ розповіли, що сталося на авіабазі "Енгельс-1" вранці 29 грудня. Там росіяни буцімто випадково збили свій винищувач.

Помітили нерозпізнаний об'єкт. Враховуючи досвід двох попередніх прильотів, вирішили збивати. Виявилося, наш Су-27,

– повідомило джерело в міноборони Росії.

Наразі окупанти розбираються, чому збили свій літак. За їхніми словами, було хмарно. Пілот винищувача загинув.

На аеродром "Енгельс" раніше теж приходила "бавовна"