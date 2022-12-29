Росіяни бідкаються у соцмережі через вибух. На болотах вже традиційно підхопили улюблену російську байку про роботу "ППО". За даними росЗМІ, вона начебто спрацювала біля Енгельса, повідомляє 24 канал.

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Загалом російська "ППО" – дуже дивна річ. Усі розказують, що вона є, однак жодних результатів її роботи нема. Навіть самі росіяни вже не дуже охоче вірять у маячню, яку розповідає місцева влада та росЗМІ.

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"Бавовна" вже навідувала Енгельс

Вже за лічені хвилини після перших повідомлень про вибух місцева влада заявила про "блискучу роботу ППО". Минулого разу після такої чудової роботи в Енгельсі, лише за офіційними даними, задвохсотилися троє російських офіцерів. Окрім того, були постраждалі.

Припускають також, що під час "бавовни" 26 грудня могли постраждати до 5 російських літаків.

"Бавовна", яка вирушила у тур містами Росії, неабияк лякає окупантів. Вони все частіше впадають в істерику та звинувачують владу.