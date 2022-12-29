У розвідці Великої Британії зауважили, чого гостро потребує Росія зараз. До слова, ворог цим дуже хизується, але результативність "бавовни" демонструє дещо протилежні результати.

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Окупантам потрібно захищатися

У розвідці нагадали, що зранку 26 грудня вдруге за три тижні атакували аеродром Енгельс. Тоді, якщо вірити російським ЗМІ, відбулося "влучання безпілотником". Нагадаємо, що відповідна авіабаза надзвичайно важлива для ворога. Бодай тому, що на ній базується стратегічна авіація окупантів.

Як зазначають у відомстві, упродовж тривалого проміжку часу ворог надто багато уваги приділяє підтримці наземної протиповітряної оборони. Натомість окупантам потрібно серйозно зайнятися обороною з повітря глибоко в тилу. Цим моментом росіяни нехтують, тож "Бавовнятко" і вирушає на гастролі регулярно.

У відомстві не виключають, що у ворога можуть бути проблеми з забезпеченням сучасними системами ППО середньої дальності. Мовиться, до прикладу, про SA-22 "Панцир-С1". Вони знадобляться не лише для захисту стратегічних об'єктів типу аеродромів Енгельс. Їх окупанти потребують і для прикриття польових штабів, розташованих поблизу лінії фронту.

Вибухи у Росії не вщухають

Зауважимо, що під час масованої ракетної атаки по Україні вибухи лунали в Енгельсі. Традиційно місцева влада, щоб бодай якось заспокоїти населення, повідомила про буцімто "роботу ППО".

Ми не дарма згадали про цей випадок у розрізі аналітики від розвідки Великої Британії. Ми зауважили досить цікаву закономірність. Окупанти буцімто розповідають про "роботу ППО", але її результатів ніхто не демонструє. Але це у нас виникають питання. У росіян їх, звичайно ж, немає.

До слова, також лунали вибухи в Унечському районі Брянської області. Як переконують місцеві телеграм-канали, міфічні "безпілотники" буцімто скинули вибухові пристрої. Один із них перетворив на брухт систему С-300. Нагадаємо, що такими ворог атакує Харківщину на щоденній основі.