В Энгельсе работала знаменитая российская ПВО. В городе также звучала воздушная тревога.

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Россияне могли сбить в Энгельсе свой Су-27

В российских СМИ рассказали, что произошло на авиабазе "Энгельс-1" утром 29 декабря. Там россияне вроде бы случайно сбили свой истребитель.

Заметили неопознанный объект. Учитывая опыт двух предыдущих прилетов, решили сбивать. Оказалось, наш Су-27,

– сообщил источник в минобороны России.

Пока оккупанты разбираются, почему сбили свой самолет. По их словам, было облачно. Пилот истребителя погиб.

На аэродром "Энгельс" раньше тоже приходил "хлопок"