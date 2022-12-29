В Энгельсе работала знаменитая российская ПВО. В городе также звучала воздушная тревога.
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Россияне могли сбить в Энгельсе свой Су-27
В российских СМИ рассказали, что произошло на авиабазе "Энгельс-1" утром 29 декабря. Там россияне вроде бы случайно сбили свой истребитель.
Заметили неопознанный объект. Учитывая опыт двух предыдущих прилетов, решили сбивать. Оказалось, наш Су-27,
– сообщил источник в минобороны России.
Пока оккупанты разбираются, почему сбили свой самолет. По их словам, было облачно. Пилот истребителя погиб.
На аэродром "Энгельс" раньше тоже приходил "хлопок"
- Ночью 26 декабря на аэродроме "Энгельс" раздался второй за месяц взрыв. Там размещены стратегические бомбардировщики оккупантов. Именно из этих самолетов россияне запускают ракеты по Украине. Предыдущие взрывы произошли еще в начале декабря.
- На этот раз в результате "хлопка" были жертвы и пострадавшие. Местные СМИ сообщали о трех погибших и четырех травмированных, среди которых могли быть и боевые летчики.
- Есть вероятность, что в результате взрывов могли пострадать и стратегические бомбардировщики. Все, что известно о взрыве на "Энгельсе", читайте по ссылке.