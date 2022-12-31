А вскоре в Николаеве раздались взрывы. Об этом сообщили местные власти, пишет 24 канал.

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Оккупанты целили не только по критической инфраструктуре

Первым о взрывах в городе сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, свою атаку страна-террористка сосредоточила не только на критической инфраструктуре.

По тенденции сегодня оккупанты обстреливают не только критическую. Во многих городах просто в жилые секторы, отели, гаражи, просто дороги,

– отметил Ким.

В результате ракетной атаки есть пострадавшие

По состоянию на 15:05 известно, что, к сожалению, в результате прилетов в одном из районов города возник пожар на ориентировочной площади 150 квадратных метров. На его ликвидацию выехали:

25 спасателей,

5 единиц техники ГСЧС.

Сообщается и о повреждениях жилых домов. Также по предварительной информации есть шесть пострадавших, трое из которых госпитализированы, а троим оказана необходимая медицинская помощь на месте.

Последствия ракетного удара по Николаеву / ГСЧС

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