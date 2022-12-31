А уже невдовзі у Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомила місцева влада, пише 24 канал.

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Окупанти цілили не лише по критичній інфраструктурі

Так, першим про вибухи у місті повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, свою атаку країна-терористка зосередила не лише на критичній інфраструктурі.

За тенденцією сьогодні окупанти обстрілюють не лише критичну. У багатьох містах просто у житлові сектори, готелі, гаражі, просто дороги,

– відзначив Кім.

Внаслідок ракетної атаки є постраждалі

Станом на 15:05 відомо, що, на жаль, у результаті прильотів в одному з районів міста виникла пожежа на орієнтовній площі 150 квадратних метрів. На її ліквідацію якої виїхали:

25 рятувальників,

5 одиниць техніки ДСНС.

Повідомляється й про пошкодження житлових будинків. Також, за попередньою інформацією є шестеро постраждалих, трьох з яких госпіталізували, а трьом надали необхідну медичну допомогу на місці.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву / ДСНС

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