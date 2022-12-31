Станом на 19:00 на Київщині та Одещині скасували екстрені відключення світла. Тож невдовзі мешканці областей знову отримуватимуть електроенергію.

Читайте також ДТЕК обіцяє забезпечити жителів Києва та області світлом на Новий рік

Світло повернеться на Київщині

Як зазначають у ДТЕК, у Києві та Київській області скасовують екстрені відключення світла. Водночас у компанії підкреслюють, що роблять усе можливе для того, щоб Новий рік столиця й область зустрічали з електроенергією. Надіємося, що чергового ракетного удару не буде, і так і буде.

Мешканцям Одещини теж повертають світло

Така ж ситуація на Одещині. Там теж екстрено вимикали світло під час масованого ракетного удару. Наразі енергетики роблять все можливе для того, щоб побутові споживачі отримали електроенергію.

Водночас слід розуміти, що існує ризик того, що мешканці області знову залишаться без світла. На це може вплинути перевантаження мережі після того, як почнуть подавати електроенергію.

Тож мешканців закликають максимально відповідально поставитися до цього. Не вмикати відразу ж усі електроприлади. Цей підхід дозволить уникнути можливих аварійних відключень світла.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

ДТЕК отримав команду від Укренерго підключити усіх побутових споживачів в нашій області. Тому найближчим часом очікуємо на світло. Дякую ППО та енергетикам за їх титанічну працю!,

– зазначив глава ОВА Максим Марченко.

Нагадуємо, що 31 грудня росіяни випустили по Україні близько 20 крилатих ракет. У небі над нашою країною вдалося збити 12 ракет. На жаль, не минулося без прильотів.

Водночас не варто забувати, що росіяни надзвичайно підступні. Ворог у будь-який момент може здійснити наступну ракетну атаку. Тож закликаємо не ігнорувати повітряні тривоги та вирушати до укриттів відразу ж. Це може вберегти вам життя.