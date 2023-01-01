Енергетики роблять усе, аби українці провели Новий рік зі світлом. То ж у спеціалістів минула доба була складною через ворожі обстріли.

Зверніть увагу Відключення світла в Україні 1 січня: графіки та перелік міст

Яка ситуація в енергосистемі

В Укренерго відзначили, що росіяни завдали вже 11 масованого ракетного удару по Україні вдень 31 грудня, плануючи залишити нашу країну без світла на Новий рік. Однак ворожий задум провалився. Тому росіяни вирішили вдатися до 13 масованої атаки дронами. Силам оборони вдалося знищити 45 безпілотників.

Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію,

– наголосили в Укренерго.

Чи можливий блекаут

В етері телемарафону голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що теоретично Україні може загрожувати блекаут, однак практично він стає все менш ймовірним.

За його словами, Україна вже пройшла найгірше, адже динаміка обстрілів показує, що в росіян все менше і менше можливостей для атаки.

Кудрицький підкреслив, що росіяни програють на фронті й на енергетичному фронті також програють.

Важливо! 31 грудня росіяни запустили близько 20 ракет по Україні, 20 з яких збили сили ППО, а ще кілька впали на території Росії. Унаслідок атак є загиблі та поранені. У перші години Нового року по всій країні пролунала тривога, а росіяни почали атакувати дронами. 45 цілей далося збити.