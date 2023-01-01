Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити енергосистему після нещодавніх ворожих атак. Яка ситуація зі світлом – читайте у матеріалі 24 каналу.

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НЕК "Укренерго" 1 січня анонсує відсутність обмежень електроспоживання для населення в перший день нового року завдяки обмеженням промисловості.

Зазначають, що енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. "Додаткові обсяги е/е для побутових споживачів надані завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості", – йдеться в повідомленні "Укренерго".

Яка ситуація зі світлом на Одещині

Станом на ранок 1 січня в Одеській області тривають екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють.

Що відомо про ситуацію в Києві

Екстрені вимкнення електроенергії у Києві скасовані. Аби уникнути аварій, споживачів просять не вмикати кілька електроприладів одночасно.

Нагадаємо, що ворог напередодні нового року завдав масованої атаки по Україні. Зокрема, вибухи пролунали й в Києві. Загарбники поцілили в готель у центрі столиці. Окрім того, вибуховою хвилею вибило вікна в Палаці Україна. Також уламки ракет впали на стадіон "Темп" у Святошинському районі столиці.

Внаслідок російської атаки на столицю одна людина загинула, 22 – постраждали. Віталій Кличко повідомив, що 15 постраждалих госпіталізували в медзаклади Києва. Троє з них – у тяжкому стані.

Також неспокійно було у столиці у новорічну ніч. Ворог атакував Київ іранськими дронами.

Чи буде світло у Полтавській області

1 січня Полтаваобленерго триматиме на рівні достатній ліміт електроенергії. Електрики спробують не вимикати живлення у більшості населених пунктів області.

Графік відключень світла розрахований по формулі (+4/-2). Тож протягом дня світло буде у такі години:

1 черга: 03:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 03:00

2 черга: 00:30 – 03:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

3 черга: 00:30 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:30

Оптимістичні новини у Миколаєві

Напередодні нового року ворог завдав чергової масованої атаки по Україні. Зокрема, є влучання у Миколаєві. Цього ж разу окупантів не цікавила критична інфраструктура регіону. Вони завдали удару по житловим районам міста. Внаслідок ракетної атаки Росії 31 грудня: 2 житлові будинки були зруйновані вщент, 12 житлових будинків були пошкоджені, у 3 навчальних закладах вилетіли вікна.

Миколаєві та Миколаївській області у неділю, 1 січня, не планують відключення електроенергії. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Доброго Новорічного ранку! Без відключень електроенергії,

– написав він.

Яка ситуація на Дніпропетровщині

Екстрені вимкнення електроенергії на Дніпропетровщині скасовані. Аби уникнути аварій, споживачів просять не вмикати кілька електроприладів одночасно.

Оновлені графіки у Харківській області

"Харківобленерго" оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області. Новий графік діятиме з 2 до 8 січня 2023 року.

У графіку погодинних відключень світла – 12 черг, їх розклад оновили:

1 черга 07:00 – 10:00;

2 черга 08:00 – 11:00;

3 черга 09:00 – 12:00;

4 черга 10:00 – 13:00;

5 черга 11:00 – 14:0;

6 черга 12:00 – 15:00;

7 черга 13:00 – 16:00;

8 черга 14:00 – 17:00;

9 черга 15:00 – 18:00;

10 черга 17:00 – 20:00;

11 черга 18:00 – 21:00;

12 черга 19:00 – 22:00.

Зазначимо, що 1 січня, у регіоні діятиме старий графік відключення світла.

Подарунок для жителів Львівщини

1 січня Львівобленерго не планує вимкнень та обмежень у подачі електрики своїм клієнтам. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Цієї доби у Львівській області подаватимуть електроенергію без жодних відключень за умови, що не буде аварійних ситуацій,

– заявив він.

Зверніть увагу! Українська енергосистема 31 грудня пережила 11-ту масовану ракетну атаку, а в новорічну ніч – 13-ту масовану атаку дронами, але ворогові, завдяки успішній роботі Сил оборони України, не вдалося досягти мети – залишити українців без світла.