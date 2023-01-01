Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить энергосистему после недавних вражеских атак. Какая ситуация со светом – читайте в материале 24 Канала.

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НЭК "Укрэнерго" 1 января анонсирует отсутствие ограничений на электропотребление для населения в первый день нового года благодаря ограничениям промышленности.

Отмечают, что энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. "Дополнительные объемы э/э для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности", – говорится в сообщении "УкрЭнерго".

Какая ситуация со светом в Одесской области

По состоянию на утро 1 января в Одесской области продолжаются экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют.

Что известно о ситуации в Киеве

Экстренные отключения электроэнергии в Киеве отменены. Чтобы избежать аварий, потребителей просят не включать несколько электроприборов одновременно.

Напомним, что враг накануне нового года нанес массированную атаку по Украине. В частности, взрывы прогремели и в Киеве. Захватчики попали в гостиницу в центре столицы. Кроме того, взрывной волной выбило окна во Дворце Украины. Также обломки ракет рухнули на стадион "Темп" в Святошинском районе столицы.

В результате российской атаки на столицу один человек погиб, 22 – пострадали. Виталий Кличко сообщил, что 15 пострадавших госпитализировали в медучреждения Киева. Трое из них – в тяжелом состоянии.

Также неспокойно было в столице в новогоднюю ночь. Враг атаковал Киев иранскими дронами.

Будет ли свет в Полтавской области

1 января Полтаваоблэнерго будет держать на уровне достаточный лимит электроэнергии. Электрики попытаются не выключать питание в большинстве населенных пунктов области.

График отключений света рассчитан по формуле (+4/-2). Так что в течение дня свет будет в такие часы:

1 очередь: 03:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 03:00

2 очередь: 00:30 – 03:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

3 очередь: 00:30 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:30

Оптимистичные новости в Николаеве

В преддверии нового года враг нанес очередную массированную атаку по Украине. В частности, есть попадания в Николаеве. На этот раз оккупантов не интересовала критическая инфраструктура региона. Они нанесли удар по жилым районам города. В результате ракетной атаки России 31 декабря: 2 жилых дома были разрушены до основания, 12 жилых домов были повреждены, в 3 учебных заведениях вылетели окна.

В Николаеве и Николаевской области в воскресенье, 1 января, не планируется отключение электроэнергии. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Доброе Новогоднее утро! Без отключений электроэнергии,

– написал он.

Какая ситуация на Днепропетровщине

Экстренные отключения электроэнергии на Днепропетровщине отменены. Чтобы избежать аварий, потребителей просят не включать несколько электроприборов одновременно.

Обновлены графики в Харьковской области

"Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света в Харькове и области. Новый график будет действовать со 2 по 8 января 2023 года.

В графике почасовых отключений света – 12 очередей, их расписание обновили:

1 очередь 07:00 – 10:00;

2 очередь 08:00 – 11:00;

3 очередь 09:00 – 12:00;

4 очередь 10:00 – 13:00;

5 очередь 11:00 – 14:0;

6 очередь 12:00 – 15:00;

7 очередь 13:00 – 16:00;

8 очередь 14:00 – 17:00;

9 очередь 15:00 – 18:00;

10 очередь 17:00 – 20:00;

11 очередь 18:00 – 21:00;

12 очередь 19:00 – 22:00.

Отметим, что 1 января в регионе будет действовать старый график отключения света.

Подарок для жителей Львовщины

1 января Львовоблэнерго не планирует отключения и ограничения в подаче электричества своим клиентам. Об этом сообщил начальник Львовской ОВ Максим Козицкий.

В эти сутки во Львовской области будут подавать электроэнергию без всяких отключений при условии, что не будет аварийных ситуаций,

– заявил он.

Обратите внимание! Украинская энергосистема 31 декабря пережила 11-ю массированную ракетную атаку, а в новогоднюю ночь – 13-ю массированную атаку дронами, но врагу, благодаря успешной работе Сил обороны Украины, не удалось достичь цели – оставить украинцев без света.