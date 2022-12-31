Це зробили для того, щоб мінімізувати пошкодження в енергосистемі у випадку масованої ракетної атаки. Де вимкнули світло, розповідає 24 Канал.
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В обід 31 грудня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Через це у деяких областях вирішили передчасно відключити електроенергію.
Це зробили для того, щоб мінімізувати пошкодження в енергосистемі у випадку масованої ракетної атаки. Де вимкнули світло, розповідає 24 Канал.
Читайте також Відключення світла в Україні 31 грудня: графіки та перелік міст