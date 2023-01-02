Вказівка скасувати відключення до кінця доби місцевим обленерго надійшло від НЕК "Укренерго". Трапилося це за відсутності обмеження ліміту потужності. Тож де світлим буде увесь день, розповідає 24 канал.

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Світло не вимикатимуть у 8 областях

Як повідомили у своїх соцмережах обленерго, світло до завершення доби другого дня року не вимикатимуть у:

Однак у обленерго наголосили, що у разі погіршення ситуації можливі застосування аварійних відключень. Адже потреба економії електроенергії й надалі залишається надважливим завданням.

Маємо надію, що таких світлих днів у 2023 році буде багато!

– зазначили у "Львівобленерго".

Розумне використання – все ще необхідність

В обленерго зазначили, що додаткові обсяги світла для побутових споживачів вдалося вивільнити завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженню роботи промисловості. Також допомогла й тепла погода за вікном.

Однак попри такий подарунок від енергетиків українців закликають й надалі користуватися електроенергією з розумом. Для цього варто:

не вмикати водночас усі електроприлади,

не вмикати електроприлади, у яких немає нагальної потреби,

використовувати енергоємні прилади не у пікові години навантаження.

Але це зовсім не означає, що можна забути про економію електроенергії. Не користуйтесь одночасно кількома приладами, вимикайте зайве освітлення і вимикайте з розеток те, чим не користуєтесь,

– підкреслила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.



Розумне використання енергоємних приладів / Інфографіка 24 каналу