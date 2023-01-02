Указание отменить отключение до конца суток местным облэнерго поступило от НЭК "Укрэнерго". Случилось это при отсутствии ограничения лимита мощности. Где светлым будет весь день, рассказывает 24 Канал.

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Свет не будут выключать в 8 областях

Как сообщили в своих соцсетях облэнерго, свет до конца суток на второй день года не будет выключать в:

Однако в облэнерго подчеркнули, что в случае ухудшения ситуации возможны применения аварийных отключений. Ведь потребность экономии электроэнергии продолжает оставаться сверхважной задачей.

Надеемся, что таких светлых дней в 2023 году будет много!

– отметили в "Львовоблэнерго".

Разумное использование – все еще необходимость

В облэнерго отметили, что дополнительные объемы света для бытовых потребителей удалось высвободить благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничению работы промышленности. Также помогла и теплая погода за окном.

Однако, несмотря на такой подарок от энергетиков, украинцев призывают и дальше пользоваться электроэнергией с умом. Для этого следует:

не включать все электроприборы,

не включать электроприборы, в которых нет необходимости;

использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки.

Но это совсем не значит, что можно забыть об экономии электроэнергии. Не пользуйтесь одновременно несколькими приборами, выключайте лишнее освещение и выключайте из розеток то, чем не пользуетесь,

– подчеркнула председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.



Разумное использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала