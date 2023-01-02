Саме з цим пов'язано незначне підвищення тарифів для промислових підприємств. Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики "Центру Разумкова" Максим Білявський. На його думку, це доволі простий, ненавантажений спосіб назбирати кошти для енергосистеми.

Зверніть увагу Блекаут в Україні все ще можливий, – Міненерго про постійні обстріли енергосистеми

Фіксована ціна для побутових споживачів не зміниться

Він наголосив, що Уряд України чітко артикулював, що фіксована ціна для побутових споживачів не буде змінюватись протягом воєнного стану і 6 місяців після перемоги України.

Зміни в частині тарифу на послуги передачі електричної енергії й тарифу на диспетчеризацію для промислових споживачів від "Укренерго" змінились приблизно на 3%, що в кінцевій вартості електричної енергії відображається максимум у 20 копійках,

– підкреслив він.

За його словами, кінцева вартість електроенергії для промислових установ замість 5 гривень 20 копійок буде становити 5 гривень 40 копійок.

"І це набагато дешевше, ніж використовувати генератори. Собівартість електроенергії, виробленої ними, складає приблизно 8 гривень", – зауважив експерт.

Маємо бути скромними

Він вважає, щодо вартості кінцевої продукції, в інтересах споживача максимально профінансувати усі ремонтні роботи "Укренерго" і мінімізувати кількість годин включення генераторних установок.

Також ми маємо бути скромними у своїх вимогах, адже на сьогодні 95% всіх ремонтних робіт фінансується нашими союзниками. Тому цей фактор ми теж повинні враховувати,

– розповів Білявський.

Він зауважив, що сьогодні переважна більшість промислових підприємств в країні імпортніорієнтовані й отримують прибутки в іноземній валюті. Курс валюти з лютого 2022 року зріс, і відповідно у таких підприємств зросли доходи у гривні. Що значно перевищує ті витрати, які вони будуть нести після незначного, мінімального зростання кінцевої вартості електричної енергії.

З чим пов'язане подорожчання електроенергії в Україні: дивіться відео

Залучення громадських організацій

Також експерт з енергетики роз'яснив ситуацію щодо донатів громадян на закупівлю обладнання для енергосистеми України.

На його думку, зробити це досить складно, тому що специфікація обладнання – вузлів, деталей, які потрібні зараз для енергосистеми, налічує приблизно сотні тисяч унікальних позицій.

Знайти їх самостійно тим чи іншим громадським організаціям буде доволі складно. Тому що замало знати назву того чи іншого умовно перемикача, потрібно мати щонайменше технічну освіту для того, щоб оцінити, що саме ця деталь буде інстальована в енергосистему,

– наголосив Білявський.

Він підкреслив, що доцільніше залучати громадські організації для інформаційно-просвітницької та волонтерської роботи.

"Наприклад, у випадку відключення електричної енергії забезпечувати людей похилого віку чи малозабезпечені родини елементарними засобами зв'язку, акумуляторами, павербанками, питною та технічною водою, звичайними радіоприймачами", – зазначив він.

Ситуація в енергосистемі України: важливе