Що можуть зробити споживачі, аби не допустити аварію
Власникам газових плит варто встановити спеціальний сигналізатор, що контролює якість повітря, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
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На що може реагувати такий датчик:
- витік метану;
- витік пропану/бутану;
- витік окису вуглецю (надмірна концентрація чадного газу).
Окрім витоку, датчик може мати і інший функціонал. Йдеться про:
- аварійне відключення подачі газу;
- вимірювання концентрації деяких речовин у повітрі (попередження про їхню надмірну кількість).
Які види сигналізаторів доступні зараз:
- переносні (працюють завдяки акумулятору чи батарейкам);
- стаціонарні (живляться від мережі і монтуються в стіну чи стелю).
Нагадаємо! Тариф на газ для побутових споживачів з 1 січня 2025 року не зміниться. Зокрема у "Нафтогазі" він і надалі складатиме 7,96 гривні за кубометр.