Що можуть зробити споживачі, аби не допустити аварію

Власникам газових плит варто встановити спеціальний сигналізатор, що контролює якість повітря, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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На що може реагувати такий датчик:

  • витік метану;
  • витік пропану/бутану;
  • витік окису вуглецю (надмірна концентрація чадного газу).

Окрім витоку, датчик може мати і інший функціонал. Йдеться про:

  • аварійне відключення подачі газу;
  • вимірювання концентрації деяких речовин у повітрі (попередження про їхню надмірну кількість).

Які види сигналізаторів доступні зараз:

  • переносні (працюють завдяки акумулятору чи батарейкам);
  • стаціонарні (живляться від мережі і монтуються в стіну чи стелю).

Нагадаємо! Тариф на газ для побутових споживачів з 1 січня 2025 року не зміниться. Зокрема у "Нафтогазі" він і надалі складатиме 7,96 гривні за кубометр.