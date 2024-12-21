Що можуть зробити споживачі, аби не допустити аварію

Власникам газових плит варто встановити спеціальний сигналізатор, що контролює якість повітря, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

Читайте також Пільги на комуналку у 2025 році: хто з українців може отримати допомогу від держави

На що може реагувати такий датчик:

витік метану;

витік пропану/бутану;

витік окису вуглецю (надмірна концентрація чадного газу).

Окрім витоку, датчик може мати і інший функціонал. Йдеться про:

аварійне відключення подачі газу;

вимірювання концентрації деяких речовин у повітрі (попередження про їхню надмірну кількість).

Які види сигналізаторів доступні зараз:

переносні (працюють завдяки акумулятору чи батарейкам);

стаціонарні (живляться від мережі і монтуються в стіну чи стелю).

Нагадаємо! Тариф на газ для побутових споживачів з 1 січня 2025 року не зміниться. Зокрема у "Нафтогазі" він і надалі складатиме 7,96 гривні за кубометр.