Что могут сделать потребители, чтобы не допустить аварию

Владельцам газовых плит стоит установить специальный сигнализатор, контролирующий качество воздуха, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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На что может реагировать такой датчик:

утечка метана;

утечка пропана/бутана;

утечка окиси углерода (чрезмерная концентрация угарного газа).

Кроме утечки, датчик может иметь и другой функционал. Речь идет о:

аварийном отключении подачи газа;

измерении концентрации некоторых веществ в воздухе (предупреждение об их чрезмерном количестве).

Какие виды сигнализаторов доступны сейчас:

переносные (работают благодаря аккумулятору или батарейкам);

стационарные (питаются от сети и монтируются в стену или потолок).

Напомним! Тариф на газ для бытовых потребителей с 1 января 2025 года не изменится. В частности в "Нафтогазе" он и в дальнейшем будет составлять 7,96 гривны за кубометр.