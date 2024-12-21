Что могут сделать потребители, чтобы не допустить аварию
Владельцам газовых плит стоит установить специальный сигнализатор, контролирующий качество воздуха, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
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На что может реагировать такой датчик:
- утечка метана;
- утечка пропана/бутана;
- утечка окиси углерода (чрезмерная концентрация угарного газа).
Кроме утечки, датчик может иметь и другой функционал. Речь идет о:
- аварийном отключении подачи газа;
- измерении концентрации некоторых веществ в воздухе (предупреждение об их чрезмерном количестве).
Какие виды сигнализаторов доступны сейчас:
- переносные (работают благодаря аккумулятору или батарейкам);
- стационарные (питаются от сети и монтируются в стену или потолок).
Напомним! Тариф на газ для бытовых потребителей с 1 января 2025 года не изменится. В частности в "Нафтогазе" он и в дальнейшем будет составлять 7,96 гривны за кубометр.