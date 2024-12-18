Хто може отримати пільги на ЖКП у 2025 році

Зокрема йдеться про пільги на оплату житлово-комунальні послуги та придбання твердого палива і скрапленого газу, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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До переліку людей, які мають подібне право, належать такі особи:

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих чи померлих Захисників та Захисниць України;

постраждалі учасники революції Гідності;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; сім’ї, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою; діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

учасники війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також дружини (чоловіки) загиблих ветеранів відповідних силових структур;

особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби та члени сім’ї загиблого або померлого військовослужбовця;

батьки та члени сімей рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісті під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків;

багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, у яких не менш як рік проживають троє або більше дітей; сім’ї, у яких не менше ніж рік проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них;

пенсіонери, які працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них.

На які саме пільги мають право українці у 2025 році

Вищеперераховані особи мають право на такі пільги:

користування житлом (сюди входить квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій); управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ (у тому числі послуги з транспортування, розподілу та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів); користування твердим побутовим паливом і скрапленим газом.

Як отримати пільги на комуналку у 2025 році

Для отримання пільг людині потрібно надати заяву зі всіма необхідними документами.

Так можна особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України або надіслати необхідні документи поштою.

Однак також надати документи можливо через офіційний сайт Мінсоцполітики, мобільний додаток Пенсійного фонду та через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.