Россия понимает, что не повторит крымский сценарий

Дальше мы кусочек за кусочком потеряли би все. Успех крымской операции породил следующий этап вторжения – не на Донбасс, а на весь Восток Украины, потому что мы уже начали забывать о Харькове и Днепре весной 2014 года. Дальше должна была быть Одесса.

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Но что-то пошло не так – микроскопические остатки Вооруженных Сил, спецподразделений милиции и СБУ, а также первая волна добровольцев остановили "русскую весну". Нынешняя фаза войны – это последняя кровавая песня империи, которая поняла, что шансов на повторение Крыма-2014 уже нет. Шансы на успех военной операции таяли с каждым годом.

Украина отдавала свою государственность постепенно. Упадок институтов, коррупция, усиление фактической власти кланов и олигархов будто приглашали сильного соседа взять проваленную страну "под крыло".

Беларусь – это еще не крайний случай, потому что там есть хитрая сопротивляющаяся крыса. Янукович бы не смог так играть.

Если бы не Майдан, украинцы были бы партизанами в Карпатах

Майдан отверг наибольшую смертельную угрозу, нависшую над Украиной. Поэтому империя прибегла к другим, более откровенным средствам. Если бы не Майдан, сейчас кто-то из нас безнадежно партизанил бы в Карпатах, другие бы уехали, третьи – лежали в могилах. А весь цивилизованный мир приветствовал бы Путина, остановившего "гуманитарную катастрофу" и спасшего миллионы людей от "нацизма".

Историю пишут победители, как бы несправедливо это ни звучало.

Поэтому в 2022 году российские танки стояли бы в Вильнюсе, готовясь рвануть на Варшаву, а немецкие и польские политики и генералы кусали бы локти, потому что нечем воевать. Американские избиратели искали бы на карте Эстонию, убеждая друг друга, что ребятам из Оклахомы и Огайо нет смысла гибнуть за то, что даже на глобусе не видно.

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Тем более что Берлин и Париж лишь выражают глубокую обеспокоенность, вспоминая, что на самом деле Восточная Европа вместе с Балтией является традиционной "российской сферой влияния", обещанной еще в 1943 году. Мол, нужно услышать Россию и дать ей возможность сохранить интересы.

Россия всегда будет представлять угрозу

Итоги.

1. Пока мы будем полупроваленным государством, со слабыми институтами, персоналистическими властями, ограничением свободы слова, коррупцией, властью кланов и несвободной экономикой – мы под угрозой.

2. Никто нам за нас страну не сделает. Историю пишут победители. Возможно, Карфаген был прав в войне с Римом, но мы этого никогда не узнаем. Так же как никогда бы не узнали наши потомки (те из них, кто выжил бы) "правду" о страшной киевской "хунте", о наколотых апельсинках и об "отважных русских воинах-интернационалистах", спасших "братский народ" от гуманитарной катастрофы.

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В конце концов правду о Голодоморе мы узнали только благодаря независимости Украины. Как бы эта память питалась в отдельных семьях, она бы не выжила за четыре поколения.

3. Крым может быть украинским только, если он будет крымскотатарским. И наоборот – он может быть крымскотатарским, только если будет украинским. Крымцы – живая основа этой земли, единственная сила, способная вернуть ей расцвет и порядок. Пренебрежение этим пониманием стоило нам дорого.

4. И главное. Никогда снова. Россия не будет представлять угрозу для нас только в одном случае – когда прекратит существование.