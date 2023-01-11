Пропагандисти кажуть відправляти на війну строковиків

Голоси дуже слабкі, бо їхні власники знають – не схибили. І сильно нагнітати на тему "нової хвилі мобілізації не буде" вони не можуть. Інакше вистрілять собі в ногу.

Читайте також Росіяни будують ілюзії щодо Соледару: чому це місто їм не допоможе

У Росії вже запровадили деякі обмеження на кордоні. На тлі цього пропагандист Владімір Соловйов раптово запропонував відправляти на війну строковиків, які нібито цього хочуть. Прям масово хочуть.

Цей випад різко дисонує з "відсутністю необхідності" проводити мобілізацію. За російською традицією частина строковиків дізнається, що вони "хочуть на війну", просто на фронті.

Чому росіяни хочуть перенести мобілізацію

Як і повідомляла наша розвідка, наступна хвиля мобілізації у Росії буде оголошено приблизно 15 – 16 січня. Приблизно, бо може бути схвалене рішення, яке почне працювати через день – два.

Якщо цього не станеться і початок другої хвилі перенесуть на 2 – 4 тижні – взагалі чудово. У росіян є мотивація: після Макіївки досягти хоч якогось успіху, щоб збирати "мобіків" на якомусь більш-менш позитивному тлі. Звідси істеричні атаки на Соледар.