Дело в том, что номинально Россия может сформировать желаемые дивизии. Впрочем, остается непонятным, сможет ли страна-агрессорка полностью укомплектовать их и хорошо подготовить на фоне продолжающейся войны.

Читайте также Оправдание ударов по энергетике и прославление Шойгу: в России была издана новая методичка

Что предполагают реформаторские амбиции Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 января заявил, что готовится выполнить директиву российского президента Владимира Путина о проведении масштабных военных реформ в период между 2023 – 2026 годами. Главной целью является расширение обычных вооруженных сил России и создание условий для быстрого наращивания более сильных российских военных, чем сейчас.

Реформы предполагают:

Увеличение численности российских военнослужащих до 1,5 миллиона человек (сейчас около 1,35 миллиона);

"масштабные изменения" в составе, дополнении и административном разделении вооруженных сил России;

восстановление Московского и Ленинградского военных округов;

формирование нового армейского корпуса в Карелии (на финской границе);

создание новых самодостаточных группировок на временно оккупированной территории Украины;

формирование 12 новых маневровых дивизий и прочее.

Шойгу также добавил, что Россия должна увеличить свои возможности для "адекватной" подготовки сил, развивая большее количество полигонов и увеличивая количество инструкторов и специалистов. Аналитики Института изучения войны считают, что подобные новости демонстрируют намерение России вести затяжную войну в Украине и возможно даже создать угрозу для стран Альянса.

Пока неизвестно, будут ли реформы успешны, ведь предыдущие обещания Кремля так и не осуществились. Однако, вероятно, Путин будет готов направить крупные суммы из бюджета на проведение этих резонансных реформ.

Реформы и расширения в масштабах, очерченных Шойгу, не состоятся вовремя, чтобы существенно повлиять на войну в Украине в течение многих месяцев, но это может изменить соотношение идущих в 2024 году сил. Также это может создать условия для гораздо более грозной российской военной угрозы для своих соседей, включая НАТО, в ближайшие годы,

– пишут эксперты.

Обратите внимание Публичное унижение Пригожина: почему Путин спас Шойгу с Герасимовым и начал топить Суровикина

Ранее Шойгу назначил нового командующего вторжением в Украину