Военное командование страны-агрессорки создало спецдокумент для пропагандистов. В нем собрали рекомендации по освещению войны против Украины и распространению фейков.

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О чем будут говорить пропагандисты

Как отмечают, эта методичка призывает:

Ориентироваться на информацию исключительно из согласованных минобороны России источников;

Акцентировать на ведущей и положительной роли лично Шойгу и Герасимова;

Оправдывать удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;

Подчеркивать предоставление Украине западного вооружения. Отдельно рекомендуют сосредоточить внимание на том, что Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО;

Отказаться от упоминаний ЧВК "Вагнера" в положительном контексте;

Цитировать публикации из иностранных СМИ об успехах оккупантов и неудачи ВСУ.

Более того, в документе рекомендуют изменить акценты относительно освещения хода событий войны, а также об обострении политической борьбы внутри России.

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