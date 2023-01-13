Військове командування країни-агресорки створило спецдокумент для пропагандистів. У ньому зібрали рекомендації щодо висвітлення війни проти України та поширення фейків.
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Про що говоритимуть пропагандисти
Як зазначають, ця методичка закликає:
- Орієнтуватися на інформацію виключно з погоджених міноборони Росії джерел;
- Акцентувати на провідній та позитивній ролі особисто Шойгу та Герасимова;
- Виправдовувати удари по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на "вимушеність" таких дій;
- Підкреслювати надання Україні західного озброєння. Окремо рекомендують зосереджувати увагу на тому, що "Росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО";
- Відмовитися від згадок ПВК "Вагнера" у позитивному контексті;
- Цитувати публікації з іноземних ЗМІ про успіхи окупантів та невдачі ЗСУ.
Ба більше, у документі рекомендують змінити акценти щодо висвітлення перебігу подій війни, а також про загострення політичної боротьби всередині Росії.
Істерія російських пропагандистів: останні новини
- Риторика Росії змінюється із шаленою швидкістю. Нещодавно вони говорили, що Україні важку зброю не постачатимуть, а нині заявляють, що для них це дрібнички. Крім того, Соловйов вигадав байку про взяття Соледара. Мовляв, не важливий розмір населеного пункту, він просто дуже символічний, тому треба взяти.
- Михайло Подоляк вже прокоментував цей цинізм від Соловйова. "Сьогодні вони вдають, що не бачать танки, але при цьому починають щічки надувати. У Соловйова аж щічки трясуться. Дуже красиво це виглядає", – зауважив радник.
- На одному з абсурдних ток-шоу російських пропагандистів протягом декількох секунд пролунала правда про Героя України Степана Бандеру. Це настільки зачепило ведучих, що вони, не стримуючи слів, намагались перебити запрошеного історика, щоб ніхто навіть подумати не міг про існування реального світу поза межами інформаційного вакууму в Росії.
- Російська пропагандистка Ольга Скабєєва почала істерити, що в Росії неможливо визнавати героєм людину, яка співпрацювала з Гітлером і Абвером.