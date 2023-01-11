Невідомим чином на телеканал пропагандистів пробрався історик, який намагався пояснити, що російські штампи про нібито те, що Степан Бандера був нацистом, не відповідають дійсності.

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За це на нього накинулись ведучі та намагались словесно перекрити виступ розповідаючи нісенітниці, що Бандера був нацистом.

Історик намагався пояснити, що не варто мислити штампами та навішувати міфи, а треба зрозуміти, що Бандера боровся за незалежність України й також воював з Третім Рейхом.

Він не воював в дивізії СС "Мертва голова", а боровся за українську незалежність з німцями. Якщо ви хочете знати реальну історію, а не міфи, і з німцями вони також воювали 2 роки, були бойові операції,

– сказав історик.

На це російська пропагандистка Ольга Скабєєва почала істерити, що в Росії неможливо визнавати героєм людину, яка співпрацювала з Гітлером і Абвером (орган військової розвідки нацистської Німеччини – 24 Канал).

Той, хто співпрацював з Гітлером, для російської, радянської людини – ворог,

– сказав ведучий.

За такою логікою росіяни мають вороже ставитись до СРСР, адже він напряму на рівні держави співпрацював з нацистською Німеччиною та розпочав Другу світову війну.

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Проте такі речі не викликають дисонансу в головах пропагандистів.

Далі історик намагався сказати, що українське суспільство не є фашистським. Із цим пропагандисти погодились та заявили один зі своїх штампів, що начебто український народ – це одне, а українська влада – це інше.

Водночас невідомо, як в думках російських створінь приживається думка про необхідність воювати з українським народом та слова про "близькість росіян та українців".