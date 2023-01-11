Неизвестным образом на телеканал пропагандистов пробрался историк, пытавшийся объяснить, что российские штампы о якобы том, что Степан Бандера был нацистом, не отвечают действительности.

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За это на него набросились ведущие и пытались словесно перекрыть выступление, рассказывая чушь, что Бандера был нацистом.

Историк пытался объяснить, что не стоит мыслить штампами и навешивать мифы, а нужно понять, что Бандера боролся за независимость Украины и тоже воевал с Третьим Рейхом.

Он не воевал в дивизии СС "Мёртвая голова", а боролся за украинскую независимость с немцами. Если вы хотите знать реальную историю, а не мифы, и с немцами они тоже воевали 2 года, были боевые операции,

– сказал историк.

На это российская пропагандистка Ольга Скабеева начала истерить, что в России невозможно признавать героем сотрудничавшего с Гитлером и Абвером (орган военной разведки нацистской Германии – 24 Канал) человека .

Тот, кто сотрудничал с Гитлером, для русского, советского человека – враг,

– сказал ведущий.

По такой логике россияне должны враждебно относиться к СССР, ведь он на уровне государства сотрудничал с нацистской Германией и начал Вторую мировую войну.

Ольга Скабеева снова истерила из-за Бандеры: смотрите видео

Однако такие вещи не вызывают диссонанс в головах пропагандистов.

Далее историк пытался сказать, что украинское общество не является фашистским. С этим пропагандисты согласились и заявили один из своих штампов, что якобы украинский народ – это одно, а украинская власть – это другое.

В то же время, неизвестно, как в мыслях российских созданий приживается мысль о необходимости воевать с украинским народом и слова о "близости россиян и украинцев".