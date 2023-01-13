В лучших традициях Кремля зрителям показывают трогательную историю. Мол, вот перед вами 6-летний мальчик из Костромы, потерявший отца, который якобы "защищал родную страну". Как вы понимаете, делал он это на Донбассе.

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Отец в пакет – ребенку подарок

Как рассказывают в сюжете, у россиянина, уехавшего убивать украинцев, осталось четверо малолетних детей. Теперь о них будет заботиться вдова. И, конечно, чтобы героизировать убийцу, российская пропаганда сняла очередной ролик.

Мечты сбываются в Новый год. Об этом точно знает 6-летний костромич Савелий, чей отец погиб во время "СВО",

– говорит журналистка.

За актерскую игру, конечно же, можно ставить уже жесткую двойку. В сюжете продемонстрировали, что мальчишка написал письмо на полицейскую елку желаний. И каким-то чудом ее вытащило руководство полиции и лично вручило мальчику его желанный подарок.

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Понятно, что для картинки все были максимально счастливы и улыбчивы. А действительно, ребенку вручили смартчасы. Можем считать, что теперь за одного ликвидированного оккупанта можно получить такую потрясающую компенсацию. К слову, жена захватчика даже сказала, что "очень рада".

Одиноких матерей в России станет больше

В России придумали, как увеличить количество мобилизованных. На этот раз решили просто убрать один пункт из категории освобожденных от службы. Речь идет о мужчинах, на чьем воспитании трое или больше детей. Соответствующее решение уже было принято на Забайкалье. Также стало известно, что отказали в отсрочке отцу троих детей из Дагестана.

Заметим, что в России уже ищут оправдания. Мол, этот вопрос еще нуждается в "проработке". Но мы прекрасно понимаем, что в Кремле уже все давно решили. Вскоре еще больше многодетных матерей в стране-агрессоре станут вдовами.

Напоследок напомним, что с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 114 130 российских захватчиков. Только за прошедшие сутки на тот свет отправили 740 бойцов "второй армии мира".