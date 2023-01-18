Річ у тім, що номінально Росія може сформувати бажані дивізії. Втім, залишається незрозумілим, чи матиме змогу країна-агресорка повністю укомплектувати їх та добре підготувати на тлі війни, що триває.

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Що передбачають реформаторські амбіції Шойгу

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 17 січня заявив, що готується виконати директиву російського президента Владіміра Путіна про проведення масштабних військових реформ у період між 2023 – 2026 роками. Головною метою є розширення звичайних збройних сил Росії та створення умов для швидкого нарощування значно сильніших російських військових, ніж є зараз.

Реформи передбачають:

Збільшення чисельності російських військовослужбовців до 1,5 мільйона осіб (зараз є близько 1,35 мільйона);

"масштабні зміни" у складі, доповненні та адміністративному поділі збройних сил Росії;

відновлення Московського і Ленінградського військових округів;

формування нового армійського корпусу в Карелії (на фінському кордоні);

створення нових самодостатніх угруповань на тимчасово окупованій території України;

формування 12 нових маневрових дивізій та інше.

Шойгу також додав, що Росія повинна збільшити свої можливості для "адекватної" підготовки сил, розвиваючи більше полігонів і збільшуючи кількість інструкторів і фахівців. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що такі анонси демонструють намір Росії вести затяжну війну в Україні й можливо навіть створити загрозу для країн Альянсу.

Наразі невідомо, чи матимуть реформи успіх, адже попередні обіцянки Кремля так і не здійснилися. Однак, ймовірно, Путін буде готовий направити значні суми з бюджету на проведення цих резонансних реформ.

Реформи та розширення в масштабах, окреслених Шойгу, не відбудуться вчасно, щоб суттєво вплинути на війну в Україні протягом багатьох місяців, але це може змінити співвідношення сил, що йдуть у 2024 році. Також це може створити умови для набагато більш грізної російської військової загрози для своїх сусідів, включаючи НАТО, у найближчі роки,

– пишуть експерти.

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