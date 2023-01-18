Об этом заявили аналитики Института изучения войны. Они вспомнили о любви диктатора к символическим датам и заметили, что 18 января россияне отмечают 80-летие того, как советские войска разорвали нацистскую осаду Ленинграда.
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Мобилизационные процессы в России могут возобновиться уже сегодня
В ISW предупреждают, что Владимир Путин готовится объявить о второй мобилизационной волне для доукомплектования своей армии. Это может произойти в ближайшие дни или даже сегодня.
Отметим, что вчера, 17 января, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России выступит с речью в Санкт-Петербурге 18 января в честь 80-летия того, как советские войска разорвали нацистскую осаду Ленинграда – родного города Путина.
Путин любит использовать символические даты для обращения к русскому народу, и некоторые российские провоенные милблогеры отметили, что он воспользуется этой возможностью, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной,
– отметили аналитики.
Кстати, ранее украинская и западная разведки также неоднократно предупреждали о подготовке Путина к мобилизации, которая, по их прогнозам, запланирована на середину января.
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Внутренние процессы в России запушены, – разведка
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал 24 Каналу о подготовке Путина к новой волне мобилизации В то же время он отметил, что есть определенные изменения в России, свидетельствующие о начало там "внутренних процессов".
- По словам Юсова, российский президент ставит своей целью создать 2-миллионную армию оккупантов. Впрочем, вопрос, как обеспечить такое большое войско экипировкой и оружием, а также научить военному делу, остается открытым.
- "Есть все основания полагать, что Путин понимает угрозу внутренних процессов, потому и будет закручивать гайки", – утверждает Андрей Юсов. У россиян постепенно начинают открываться глаза на ситуацию и самым прогнозируемым решением для президента России будет ужесточить свою диктатуру, считают в разведке.