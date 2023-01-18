Кроме того, российские военные преступники активно ведут информационно-психологическую войну против собственного народа, пытаясь поддерживать в российском обществе атмосферу ненависти, а также мобилизовать как можно больше людей для их участия в боевых действиях. Вражеские ИПСО, по замыслу Москвы, должны демонстрировать россиянам, что у украинских военных существует даже больше проблем, чем у российских.

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Якобы "не бунтуйте из-за того, что Россия вас ничем не обеспечила, посмотрите лучше, как у бойцов ВСУ все плохо".

Несколько месяцев искали украиноязычных по всей Кубани

При этом российские специалисты постоянно учатся, анализируют огромные потоки данных в соцсетях, чтобы использовать любую ситуацию в свою пользу. Как пример, можно привести одно крайне жесткое видео с расстрелом то ли украинских военных, то ли переодетых в нашу форму зэков-вагнеровцев, которое активно форсится во всех сообществах в телеграме и фейсбуке.

Безотносительно того, что происходит на записи, россияне подавали видеозапись и как "достижения российских военных", и как "френдлифайер со стороны украинцев".



Любое видео российские специалисты по ИПСО способны перекрутить на свой лад и подать по-разному / Скриншот одного из вражеских сообществ

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, недавно россияне разработали новую тактику психологических атак. Чтобы не создавать заранее провальные фейки типа "пекельних борошен" (хотя и от таких ботов никто не отказывался), оккупанты несколько месяцев искали украиноязычных жителей Кубани. Использовать для съемок жителей Донбасса оккупанты не захотели только по одной причине – "граждане" так называемых "ДНР" и "ЛНР" должны воевать, а не участвовать в ИПСО.

Зато пока еще не мобилизованы россияне, которые вполне владеют украинским, для создания пропагандистских видео захватчикам подошли. С такими адептами Путина отсняли ряд записей, в которых якобы бойцы ВСУ показывают людям "сотни тел украинских военных", "возмущаются поступками командования", или вообще рассказывают о "необходимости продавать оружие для покупки себе теплых вещей".

Смотрите видео эпического вражеского ИПСО:

Увага, засцяне іпсо поширює фейки нібито солдати будуть продавати зброю за фліски.

Це звісно ж робота спецслужб Московії.

Р.s. Я не стикався з таким акцентом, я з Тернополя, але спілкувався з людьми майже із всіх областей України, якщо це говорить колаборант то звідки він? pic.twitter.com/reaI3LRCHl — Shlyak Trafe (@TrafeShlak) December 28, 2022

В некоторых случаях подобные видео должны либо шокировать украинцев, либо заставить россиян задуматься о том, что не так у них все и плохо. При этом оккупанты часто распространяют вбросы руками наших граждан, которые имеют плохую привычку делиться практически всей информацией с комментариями: "Вот не знаю, правда ли, но смотрите".

Ведут соцсети, притворяясь украинцами

Более того, переодетые россияне активизировались в создании фейковых страниц, где они притворяются украинскими военными. Невероятное нашествие украиноязычных оккупантов наблюдается в тиктоке. Пользуясь доверием наших граждан к защитникам Родины, россияне постоянно подстрекают людей к бунтам, пытаются ухудшить наше психологическое состояние или подсадить на очередную вражескую пропаганду.

Смотрите видео разбора псевдобойца ВСУ, который несет людям "зраду":

При этом аккаунты, которые ведут российские специалисты, обычно имеют немалое количество фолловеров, поэтому соответственно влияют на большую аудиторию.

Обычно оккупанты призывают людей подписаться на них примитивной манипуляцией типа "ты не украинец, если не лайкнешь эту публикацию с бойцом ВСУ", или же "подписывайтесь на канал героя, здесь расскажу вам инсайдерскую информацию" или даже более банальное "сегодня у меня день рождения, но встречаю его в окопе совсем одиноким".



Пример набивки подписчиков каналом с фейковым бойцом ВСУ. На иллюстрации – оккупант в российской форме / Скриншот из вражеского аккаунта в твиттере

Собирают информацию о пропавших без вести

Также для проведения информационно-психологических атак россияне постоянно собирают персональные данные украинских военных и их родственников. Иногда делают они это с помощью якобы украинских сообществ, где, например, размещают информацию о бойцах ВСУ, которые не выходят на связь.

К сожалению, благодаря фейсбуку шансов найти людей в зоне боевых действий почти нет. Тем более те, кто хотя бы теоретически мог бы столкнуться с кем-то из пропавших, точно не читают соцсети и не запоминают лица и ФИО десятков человек.

Россияне записывают, кто, где и откуда мог попасть в беду и в дальнейшем могут звонить родным этих бойцов и пытаться их шантажировать. Или же вообще терроризировать потоком фотографий павших защитников Украины, которых невозможно узнать.

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И, конечно же, для усиления страданий каждого, чьи знакомые либо попали в плен, либо исчезли во время боев, россияне поддерживают множество сообществ, в которых публикуют фото военнопленных и погибших. При этом, разумеется, чаще всего они придумывают данные о наших бойцах, чтобы просто создать картинку, будто в плену находятся десятки тысяч защитников Украины.



Россияне использовали фото главного сержанта 47 бригады Валерия Маркуса для своей ИПСО / Скриншот одного из вражеских сообществ

Чтобы не попадать под вражеское влияние и не помогать россиянам расшатать нашу мораль, нужно лишь снизить потребление информации из непроверенных источников, не делать лишних репостов и не читать анонимные телеграм-сообщества.