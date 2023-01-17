Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он предположил, что российские власти не будут мобилизовывать сразу полмиллиона человек.

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Ступак считает, что руководство России будет прибегать к другим способам пополнить свою армию.

"Я думаю, что, возможно, это не будут 500 тысяч мобилизованных "чистыми". Там может быть определенная бюрократическая игра", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Как Россия будет пополнять свою армию

Он напомнил, что осенью 2022 года в российскую армию призвали 120 тысяч срочников. В то же время в стране-агрессоре упростили процедуру поступления на контрактную службу.

Теперь россиянам не нужно полгода службы, чтобы подписать контракт. Пройдет немного времени – и всех этих срочников переведут на контрактную службу. Вот уже и пополнение армии на 120 тысяч,

– отметил Ступак.

По его словам, именно таким образом в России будут "набивать" количество военных.

Иван Ступак оценил вероятность новой мобилизации в России: смотрите видео

У оккупантов – проблемы с современным оружием

Руководство страны-агрессора пообещало, что обеспечит мобилизованным россиянам всех необходимых. Однако в действительности у Кремля могут возникнуть проблемы с обеспечением своих армейцев. Как отметил эксперт Украинского института будущего, российские власти более или менее могут закрыть потребности мобилизованных разве что в одежде и экипировке.

Да, не стоит недооценивать Россию. Враг сильный, они могут найти деньги и позаботиться об экипировке мобилизованных. Но то, что у них будет хорошее высокотехнологичное вооружение – это очень и очень маловероятно,

– отметил Ступак.

Он добавил, что уже сейчас у России проблемы с вооружением. В частности, врагу не хватает танков и бронетехники.

"Россияне все меньше и меньше используют такую технику на поле боя. В основном оккупанты посылают большое количество людей на украинские позиции. А вот поддержка со стороны техники все меньше и меньше", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Россияне могут перевозить одежду и экипировку из Китая

Он напомнил, что российские грузовые самолеты Ил-76 регулярно летают в Китай.

"Вряд ли россияне возят самолетами оружие. А вот то, что таким образом перевозят одежду для военных, которую сшили в Китае, – вполне возможно", – отметил Ступак.

Он отметил, что в последнее время российские самолеты совершили десятки таких рейсов. Бывший сотрудник СБУ добавил, что Россия также может перевозить из Китая определенную экипировку и мелкую технику.

Мобилизация в России: коротко