Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він припустив, що російська влада не буде мобілізовувати одразу пів мільйона осіб.

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Ступак вважає, що керівництво Росії буде вдаватися до інших способів поповнити свою армію.

"Я думаю, що, можливо, це не будуть 500 тисяч мобілізованих "чистими". Там може бути певна бюрократична гра", – сказав ексспівробітник СБУ.

Як Росія поповнюватиме свою армію

Він нагадав, що восени 2022 року до російської армії призвали 120 тисяч строковиків. Водночас у країні-агресорці спростили процедуру вступу на контрактну службу.

Тепер росіянам не потрібно пів року служби, аби підписати контракт. Мине трохи часу – і усіх цих строковиків переведуть на контрактну службу. От вже й поповнення армії на 120 тисяч,

– зазначив Ступак.

За його словами, саме таким чином у Росії будуть "набивати" собі кількість військових.

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В окупантів – проблеми з сучасною зброєю

Керівництво країни-агресорки пообіцяло, що забезпечить мобілізованих росіян усіх необхідним. Однак насправді у Кремля можуть виникнути проблеми з забезпеченням своїх армійців. Як зазначив експерт Українського інституту майбутнього, російська влада більш-менш може закрити потреби мобілізованих хіба що в одязі та екіпіруванні.

Так, не варто недооцінювати Росію. Ворог сильний, вони можуть знайти гроші і подбати про екіпірування мобілізованих. Але те, що у них буде гарне високотехнологічне озброєння – це дуже й дуже малоймовірно,

– зазначив Ступак.

Він додав, що вже зараз Росія має проблеми з озброєнням. Зокрема, ворогу бракує танків та бронетехніки.

"Росіяни все менше й менше використовують таку техніку на полі бою. Здебільшого окупанти посилають велику кількість людей на українські позиції. А ось підтримка з боку техніки все менша й менша", – сказав ексспівробітник СБУ.

Росіяни можуть перевозити одяг та екіпірування з Китаю

Він нагадав, що російські вантажні літаки Іл-76 регулярно літають до Китаю.

"Навряд чи росіяни возять літаками зброю. А ось те, що таким чином перевозять одяг для військових, який пошили у Китаї, – цілком можливо", – зазначив Ступак.

Він зауважив, що протягом останнього часу російські літаки здійснили десятки таких рейсів. Колишній співробітник СБУ додав, що Росія також може перевозити з Китаю певне екіпірування та дрібну техніку.

Мобілізація в Росії: коротко