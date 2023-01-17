Військовий експерт Олег Жданов вважає, що така інформація є маніпулюванням Росії. Про це він розповів 24 Каналу. Адже сьогодні в країні-агресорці намагаються розподілити 300 тисяч мобілізованих, яких вони спромоглися зібрати за 3 місяці.

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Росіяни планують мобілізувати 500 тисяч

За його словами, частина їх перебуває в Україні, частина – уздовж наших кордонів, а ще частина – в Білорусі, де організовано навчальний центр для їхньої підготовки.

В січні вони тільки почали розносити повістки на другу хвилю мобілізації, яка ймовірно відбудеться в кінці лютого – березні. Яку кількість вони зможуть зібрати цього разу, сказати важко. Планують до 500 тисяч,

– наголосив він.

Жданов зазначив, що одразу росіяни зможуть взяти лише тисяч 150 мобілізованих. Потім потрібна буде перерва, щоб їх розсортувати по частинах. А тоді вже почнеться наступний етап.

"Тому друга хвиля мобілізація може бути розтягнута у часі", – припустив експерт.

На його думку, також планується незначне збільшення угруповання окупантів в Україні, але не на 400 чи 500 тисяч мобілізованих, адже вони ще не зібрані.

Мобілізованим немає на чому доїхати до України

Жданов звернув увагу на те, що великій кількості російських військових навіть немає на чому доїхати до України.

На чому вони приїдуть – на вантажівках, на автобусах чи на танках? А де вони їх візьмуть? Хто їм їх відновить? Білоруська промисловість не спроможна на це,

– вважає він.

За його словами, з відкритих джерел відомо, що в Білорусь прибуває один ешелон з російськими військовими і відбуває також один ешелон, який може вміщувати від 400 до 700 особового складу. Також на 20 – 30 платформах розташовано військову техніку та озброєння.

"Це фактично один батальйон, який приїхав і потім виїхав. Отак вони поповнюють особовий склад в Україні. А втрати росіян кожної доби – мінус батальйон", – зазначив військовий експерт.

Він підкреслив, що сьогодні в Україні немає шаленого війська окупантів, яке б тут накопичувалось і рухалось у наступ.

"Обіцянки є, залякування також. Але це – пропаганда і складова частина інформаційної війни", – наголосив Жданов.

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Мають проблеми навіть з формою

На його думку, сьогодні російська мобілізаційна система не готова таку кількість людей оформити, переодягнути, озброїти і поставити до лав армії.

Вони зараз мають величезну проблему навіть з військовою формою. Намагаються її закуповувати де тільки можуть,

– зауважив він.

Військовий експерт наголосив, що у росіян ймовірно вистачить стрілецької зброї на всю цю кількість мобілізованих.

"Але є проблема з технікою. На чому вони приїдуть в Україну воювати? На БТР-70, який на 76 бензині з двома двигунами від ГАЗ-53? Дизельних БТР-80 та БТР-82 в них залишилось вже небагато. Така ж ситуація по танках. Ми бачимо Т-80, Т-72А, а це радянські танки", – наголосив Олег Жданов.

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