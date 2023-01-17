Военный эксперт Олег Жданов считает, что подобная информация является манипуляцией России. Об этом он рассказал 24 Каналу. Ведь сегодня в стране-агрессоре пытаются распределить 300 тысяч мобилизованных, которых они смогли собрать за 3 месяца.

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Россияне планируют мобилизовать 500 тысяч

По его словам, часть их находится в Украине, часть – вдоль наших границ, а еще часть – в Беларуси, где организован учебный центр для их подготовки.

В январе они только начали разносить повестки на вторую волну мобилизации, которая, вероятно, состоится в конце февраля – марте. Какое количество они смогут собрать в этот раз, сказать сложно. Планируют до 500 тысяч,

– подчеркнул он.

Жданов отметил, что сразу россияне смогут взять всего тысяч 150 мобилизованных. Затем потребуется перерыв, чтобы их рассортировать по частям. А потом уже начнется следующий этап.

"Поэтому вторая волна мобилизация может быть растянута во времени", – предположил эксперт.

По его мнению, также планируется незначительное увеличение группировки оккупантов в Украине, но не на 400 или 500 тысяч мобилизованых, ведь они еще не собраны.

Мобилизированным не на чем доехать до Украины

Жданов обратил внимание на то, что большому количеству российских военных даже не на чем доехать до Украины.

На чем они приедут – на грузовиках, автобусах или танках? А где они их возьмут? Кто им их восстановит? Белорусская промышленность не способна на это,

– считает он.

По его словам, из открытых источников известно, что в Беларусь прибывает один эшелон с российскими военными и отбывает также один эшелон, который может вмещать от 400 до 700 личного состава. Также на 20 – 30 платформах расположены военная техника и вооружение.

"Это фактически один батальон, который приехал и потом уехал. Так они пополняют личный состав в Украине. А потери россиян каждые сутки -- минус батальон", – отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня в Украине нет безумного войска оккупантов, которое бы здесь накапливалось и двигалось в наступление.

"Обещания есть, запугивание тоже. Но это – пропаганда и составная часть информационной войны", – подчеркнул Жданов.

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Есть проблемы даже с формой

По его мнению, сегодня российская мобилизационная система не готова такое количество людей оформить, переодеть, вооружить и поставить в ряды армии.

Они сейчас испытывают огромную проблему даже с военной формой. Пытаются ее закупать где только могут,

– заметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что у россиян, вероятно, хватит стрелкового оружия на все это количество мобилизованных.

"Но есть проблема с техникой. На чем они приедут в Украину воевать? На БТР-70, который на 76 бензине с двумя двигателями от ГАЗ-53? Дизельных БТР-80 и БТР-82 у них осталось уже немного. Такая же ситуация по танкам. Мы видим Т-80, Т-72А, а это советские танки", – подчеркнул Олег Жданов.

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