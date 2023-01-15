Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на западную разведку. Отметили, что российский президент Владимир Путин может заявить о мобилизации в ближайшее время.

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"Если решение будет принято в течение нескольких недель, то к апрелю, когда зимняя грязь в Украине достаточно высохнет для большого наступления, можно будет научить и отправить на фронт до 500 тысяч дополнительных россиян", – рассказали журналисты.

Россияне хотят воевать

Западные разведчики считают, что в военкоматах страны-агрессорки уже идет серьезная подготовка к мобилизации. Российские власти провели частный опрос, чтобы установить настроения общества.

Простые россияне переживают из-за войны, но они тоже не желают мириться с поражением, – пишут в The Times.

Мобилизация в России: последние новости